Menina morre após ter o cabelo sugado por ralo de piscina em Mirassol 

Laura Pereira Camargo, de 12 anos, nadava na sexta-feira (17), quando ficou cerca de cinco minutos submersa e foi internada em estado grave em Rio Preto. Ela morreu dois dias depois por falência de múltiplos órgãos.
Uma menina de 12 anos morreu na tarde deste domingo (19.abr), em São José do Rio Preto/SP, após ter o cabelo sugado pelo ralo de uma piscina, na casa de uma amiga.
Segundo o boletim de ocorrência, o caso ocorreu na última sexta-feira (17), no bairro Jardim Marilu, em Mirassol/SP. Laura Pereira Camargo brincava com amigos na piscina residencial quando ocorreu o acidente. A menina foi socorrida pelos bombeiros e levada para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Mirassol.
Depois, foi transferida e internada no Hospital da Criança e Maternidade (HCM) em estado grave. Ainda de acordo com o BO, os bombeiros comunicaram aos médicos no hospital que Laura ficou cerca de cinco minutos dentro da água com o cabelo preso no ralo.
No hospital, Laura apresentou disfunção múltipla de órgãos e pneumonia bacteriana e não resistiu. O velório está previsto para começar às 8h desta terça-feira (21), nas Capelas Prever de Mirassol. O sepultamento deve ocorrer às 17h10, no Cemitério Municipal.
A ocorrência foi registrada como morte acidental.