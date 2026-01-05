Menina de 11 anos morre após motorista perder controle e caminhão tombar em rodovia do interior de SP

O acidente ocorreu na SP-320 em Meridiano (SP) na tarde de sábado (3). Além da menina que não resistiu, o motorista e outra criança, que também estava na cabine do caminhão, foram socorridos.

Uma menina de 11 anos morreu após o caminhão em que ela estava tombar na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320) na tarde deste sábado (3) em Meridiano (SP).

Segundo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente ocorreu por volta das 17h30. O motorista perdeu o controle da direção, o caminhão tombou no canteiro central da rodovia, a menina ficou presa às ferragens e não resistiu.

Outra criança de seis anos, que também estava na cabine do veículo, e o condutor foram socorridos e encaminhados à Santa Casa de Fernandópolis (SP).

Ela recebeu alta médica neste domingo (4), enquanto o motorista foi transferido para o Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto (SP). O estado de saúde dele não foi divulgado até a última atualização desta reportagem.

Durante o atendimento da ocorrência e remoção das vítimas, a rodovia precisou ser parcialmente interditada. O trânsito já foi totalmente liberado no local. (G1)