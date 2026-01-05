Empresário e acionista da Rodobens, Giuliano Verdi morre aos 51 anos

Informação foi divulgada pela empresa neste sábado (3). Empresário foi vítima de um infarto.

O empresário, acionista e diretor do Grupo Rodobens de São José do Rio Preto (SP), Giuliano Finimundi Verdi, morreu na sexta-feira (2) aos 51 anos, vítima de um infarto.

A informação foi divulgada pela empresa neste sábado (3).

Segundo o Grupo Rodobens, Giuliano teve participação importante na trajetória da empresa. A atuação dele foi marcada pela dedicação e pelo compromisso com os valores da família.

Giuliano era filho do empresário rio-pretense Waldemar Verdi Júnior e integrante do Comitê de Pessoas e do Conselho de Administração do grupo, além de membro do Conselho de Administração da RNI, construtora e incorporadora da Rodobens.

Ele também era sócio da Verhaw, empresa do setor de tecnologia com sede em Rio Preto, cidade onde nasceu e passou a infância. Atualmente, ele morava em São Paulo.

Em nota, o Grupo Rodobens manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de Giuliano. O empresário deixa a esposa, Alessandra Boulos Verdi, e três filhos. O velório foi feito na capital paulista, no sábado (3). (G1)