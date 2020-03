Meidão se reúne com diretoria do Atacadão em São Paulo

Meidão e o diretor do Atacadão, Carlos Barros

O presidente da Câmara Municipal de Votuporanga – vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso esteve nesta última quarta-feira (4), reunido com a diretoria da rede Atacadão em São Paulo, para discutir sobre a possibilidade de instalação de uma unidade no município.

Na ocasião, Meidão realizou tratativas com o diretor do Atacadão, Carlos Barros, e na opinião do parlamentar, um encontro bastante produtivo. Meidão apresentou os dados econômicos do município, as potencialidades que Votuporanga possui, número de habitantes, a pujança do comércio e indústria e enfatizou que a cidade é rota comercial para população de toda a região e dos estados do Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais.

Por sua vez, o diretor do Atacadão mostrou-se muito receptivo a visita de Meidão e se comprometeu em encaminhar a sua reivindicação a diretoria da rede. “Fomos muito bem recebidos pelo diretor Carlos Barros, uma pessoa capacitada para a função e muito receptivo. Aguardamos uma resposta positiva e que Votuporanga tenha mais essa rede atacadista em nossa cidade, gerando emprego e renda para Votuporanga”, destacou Meidão.