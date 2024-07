Jogos Regionais: Vôlei masculino sub-21 de Votuporanga inicia a campanha pelo bicampeonato 

A tradicional competição está em sua 66ª edição e neste ano ocorre em Araçatuba.

A equipe de vôlei masculino sub-21 de Votuporanga, atual campeã dos Jogos Regionais 2023, iniciou a campanha pelo bicampeonato da competição em 2024 com uma excelente vitória sobre o bom time da cidade de Guararapes, por 2 sets a 0, com parciais de 25/20 e 25/20, em um duelo que durou uma hora e 20 minutos, no Complexo Esportivo do Sesi de Araçatuba, na tarde deste domingo (21.jul).

A competição está sendo realizada em Araçatuba, em sua 66ª edição, envolvendo 13 modalidades, além do Biribol feminino e o Beach tennis masculino e feminino como modalidades extras.

A competição teve início no dia 17 de julho e vai até o dia 27, sendo que a rodada final do voleibol masculino da categoria sub-21, onde está a equipe de Votuporanga, será na sexta-feira (26).

O esquadrão votuporanguense ainda volta à quadra, no mesmo local, contra o Mirassol, e encerra a fase de grupos diante do Pereira Barreto.

O técnico Marcinho Fukuiama está bastante confiante na conquista de pelo menos mais um pódio nesta competição, já que conta no seu elenco com excelentes reforços contratados para esta competição, entre eles Igor, Lucas, Davi, Wesley e Lennon, atletas que já atuaram nas grandes equipes federadas do Brasil.