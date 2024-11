Medicina Veterinária promove o “Pet Leitura na Unifev”

Em parceria com a Biblioteca, o projeto distribuiu spray anti-inflamatório para pets aos alunos que retiraram livros nos dois câmpus.

Em uma ação conjunta, o curso de Medicina Veterinária e a Biblioteca da Unifev promoveram o projeto “Pet Leitura”. Além de incentivar a leitura, a iniciativa ofereceu um spray anti-inflamatório para pets aos alunos que retiraram livros nos Câmpus Centro e Cidade Universitária.

A coordenadora do curso, Profa. Ma. Luciana de Campos Pinto, explicou que a Biblioteca é um espaço versátil onde são realizados diversos projetos. Pensando nisso, a Medicina Veterinária participou do “Pet Leitura”. “Quase todos temos um pet em casa e a campanha incentiva a leitura entre os alunos, premiando-os com um brinde a cada retirada de livro”, completou.

Segundo Marcia Cavalcante, supervisora da Biblioteca, o projeto é mais uma prova que os locais são espaços vibrantes de aprendizado e interação. “Com área de convivência e diversas iniciativas ao longo do ano, buscamos criar um ambiente acolhedor e estimulante para toda a comunidade acadêmica”, encerrou.