Motociclista morre em acidente na Avenida Francisco Vilar Horta 

Wallison Souza, de 28 anos, foi atingido por um carro no cruzamento com a Rua Maximiliano Lui, na zona leste de Votuporanga; o motorista teria desrespeitado a sinalização de PARE. Caso é investigado.

Um motociclista de 28 anos morreu em um grave acidente na manhã do último sábado (23.nov), por volta das 11h20, na Avenida Francisco Vilar Horta, na zona leste de Votuporanga/SP. A colisão ocorreu no cruzamento com a Rua Maximiliano Lui, em frente à Elektro, quando o motorista de um carro teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória.

De acordo com o apurado, a vítima, identificada como Wallison Souza, sofreu ferimentos graves, incluindo lesões internas em órgãos vitais. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e chegaram rapidamente ao local, mas o jovem não resistiu. Ele teve uma parada cardíaca e morreu a caminho do pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga.

Segundo apurado, o motorista do carro permaneceu no local e alegou aos policiais militares não ter visto a motocicleta se aproximando. A Polícia Científica foi acionada para investigar as causas do acidente.

Wallison era natural e morador de Jales/SP, mas trabalhou em Votuporanga. Ele deixou os pais Maria Salete e José Demison, a namorada Larissa Melo, além de demais familiares e amigos. Seu corpo foi velado e sepultado em Jales.

