Medicina da Unifev abre edital de transferência externa para 13 vagas

Interessados devem se inscrever até às 12h do dia 20 de janeiro; aulas têm início no 1º semestre de 2025.

O curso de Medicina do Centro Universitário de Votuporanga está com 13 vagas abertas para o processo seletivo de transferência externa, referente ao primeiro semestre de 2025. São 5 vagas para o 2º período, 5 vagas para o 6º período e 3 vagas para o 8º período.

Destaca-se que, das vagas ofertadas para o 2º e 6º períodos, 9 vagas são destinadas exclusivamente para alunos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), desde que o candidato consiga transferir o benefício para a Unifev, conforme as normas do órgão responsável.

O processo seletivo é voltado para alunos que já estão matriculados em curso superior de Medicina, em período equivalente ou posterior, em Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras, públicas ou privadas, devidamente autorizadas e/ou reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

Para se inscrever, os interessados devem enviar cópias digitalizadas dos documentos exigidos pela Unifev, conforme disponível no edital, para o e-mail transferenciamedicina@fev.edu. br até às 12h do dia 20 de janeiro de 2025.

Mais informações podem ser obtidas no edital no link unifev.edu.br/editais, pelo telefone/WhatsApp (17) 3405-9990 ou e-mail transferenciamedicina@fev.edu. br.

