Secretaria de Direitos Humanos implanta galeria para homenagear conselheiros 

A Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga implantou a galeria dos conselheiros do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos para homenagear pessoas da sociedade civil e do Poder Público que prestaram serviços à comunidade por meio das atribuições do colegiado. O ato ocorreu na última terça-feira (10.dez), no auditório da Secretaria, e contou com a presença de autoridades, entre elas, a presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama, Rose Seba, que representou o prefeito Jorge Seba.

A galeria conta com quadros, fotos e informações sobre os conselheiros, além de registros históricos e decretos que valorizam a atuação desses membros. “A criação da Galeria dos Conselheiros representa um marco na história dos conselhos municipais, buscando preservar a memória e a trajetória do CMDDH e homenagear pessoas do Poder Público e da Sociedade Civil que lutam para a promoção e defesa dos direitos humanos em nosso município”, disse a secretária de Direitos Humanos, Karolline Bianconi.

O evento também marcou a entronização de Lolay Dumara de Jesus Toloni como patrona das Plenárias do Conselho. Sendo assim, a partir deste ato, sempre que o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos se reunir será realizada uma plenária denominada “Plenária Lolay Dumara de Jesus Toloni”, em homenagem a conhecida professora que durante muitos anos foi diretora da Escola Técnica Estadual “Frei Arnaldo Maria de Itaporanga” e, no social, atuou como coordenadora regional do Amor Exigente de Votuporanga.

“Fico muito feliz de participar de um ato como este que homenageia pessoas da sociedade que tanto contribuíram e que ainda contribuem com as causas sociais. A defesa dos direitos humanos é uma luta de todos nós. Juntos, conseguiremos transformar a sociedade com sentimento de igualdade e respeito”, disse a primeira-dama Rose Seba.

O ato também contou com a presença do presidente do Conselho, Edmar da Costa; dos vereadores Emerson Pereira, que representou a Câmara Municipal, Osmair Ferrari, Chandelly e da vereadora eleita, Débora Romani; da Controladora Geral do Município, Fabiana Lopes; e representando a família de Lolay Dumara de Jesus Toloni, a filha Ligia Toloni.

