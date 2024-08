Mata-mata: CAV abre duelo contra a Francana neste domingo 

O jogo de ida das oitavas de final da Copa Paulista acontece neste domingo (25), às 10h30, no Estádio José Lancha Filho, em Franca/SP. A partida de ‘180 minutos’ termina no próximo sábado (31), na Arena Plínio Marin.

O Clube Atlético Votuporanguense finalizou nesta sexta-feira (23.ago) a preparação para o primeiro jogo das oitavas de final da Copa Paulista Sicredi 2024, que acontece neste domingo (25), às 10h30, no Estádio José Lancha Filho, em Franca/SP, contra a Francana. O jogo da volta ocorre no sábado (31), às 18h, na Arena Plínio Marin.

Para este duelo, o técnico Rogério Corrêa terá à disposição quase todo o elenco, exceto por Felipe Costa e Vinicius Bala, que seguem sob supervisão do departamento médico do Votuporanguense. Por outro lado, conforme antecipado pelo Diário, o zagueiro Welligton Rocha está recuperado e relacionado para a partida, assim como Orlando Júnior, recém-contratado, que já está apto a reforçar o poder de fogo do Pantera Alvinegro.

Segundo a assessoria do clube, o elenco embarca na manhã deste sábado para Franca, onde deve fazer um treino de mobilidade já no final da tarde.

Para apitar esse duelo entre Francana e CAV a FPF (Federação Paulista de Futebol) escalou o árbitro Thiago Lourenço de Mattos, que será assistido por Diogo Cruz Freire e João Petrucio Marimônio de Jesus dos Santos. O quarto árbitro será Juliano José Alves Rodrigues, enquanto Marcelo Rogério atuará como analista de vídeo.

Francana ‘sem técnico’

A Veterana terá um desfalque importante na sequência da Copa Paulista, trata-se do treinador Wantuil Rodrigues que não estará a beira do gramado nas oitavas de final e pode ficar de fora também das quartas, caso o clube avance na competição.

O comandante recebeu sete partidas de gancho por ter sido expulso após a derrota de sua equipe para o Monte Azul por 3 a 2, no Estádio José Lancha Filho, em jogo válido pelo Grupo 2 realizado no dia 21 de julho.

Pela súmula do árbitro Herminio Henrique Kuhn Daldem, Wantuil, após a partida teria xingado o meia Pedrinho, do Monte Azul, depois agredido o zagueiro Marlon, também do AMA. Além disso, teria sido desrespeitoso com o trio de arbitragem.

Em julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP), Wantuil foi punido duas vezes no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por “assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva” e uma vez no artigo 250 por “praticar ato desleal ou hostil durante a partida”.

A Francana buscou diminuir a pena no TJD, mas não conseguiu. Com isso, o treinador da Veterana, que já cumpriu três jogos de suspensão, contra Barretos, Comercial e Botafogo-SP, ainda precisa pagar mais quatro partidas.

Por isso, o técnico ficará de fora dos dois jogos das oitavas de final contra o CAV. Se a equipe avançar, perderá também as quartas. Caso a Francana seja eliminada, Wantuil Rodrigues terá que cumprir as partidas restantes na próxima competição da Federação Paulista de Futebol (FPF) que disputar, no caso, a Série A3 de 2025.

Ingressos

Em Franca, a Veterana realiza uma promoção para atrair o público para a primeira partida das oitavas de final da Copa Paulista e almeja encher o “Lanchão” para empurrar a Francana para cima do Pantera Alvinegro. Na ação, os torcedores podem comprar ingressos por um valor promocional de R$ 10 cada ou um quilo de alimento não-perecível. Foram disponibilizados 2,5 mil ingressos para a promoção.

