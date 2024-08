Dois brigadistas de usina morrem tentando combater incêndio

A reportagem fez contato com a usina, mas até a publicação da reportagem eles não haviam se pronunciado sobre o ocorrido.

Por conta dos incêndios florestais que atingem as cidades do interior desde o início da semana, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) determinou que a Defesa Civil de São Paulo instaure um Gabinete de Crise de Emergencial.

Aulas interrompidas

As aulas em escolas de Ubarana e Urupês foram suspensas por conta da grande quantidade de incêndios na região, nesta sexta-feira (23).

A medida foi tomada nas instituições de ensino porque algumas das escolas ficam próximas a área de mata onde ocorrem os focos de incêndio. O tempo seco, unido a fumaça e a fuligem, também prejudica a saúde dos estudantes. Diante dessa situação, todos os alunos e professores dessas duas cidades foram dispensados.

Ainda em Ubarana, uma rua precisou ser evacuada porque os moradores estavam muito próximos ao fogo.

Rodovias interditadas

Por conta da cortina de um incêndio de grandes proporções, a Rodovia Assis Chateabriand, SP 425, está interditada nos dois sentidos, no quilômetro 137, em Olímpia. Não há previsão para a liberação dos veículos. Uma enorme fila se formou no local.

A Rodovia Roberto Mario Perosa, SP 379, foi interditada por causa de um incêndio às margens da pista, entre Ibirá e Urupês. A fumaça se espalhou e invadiu alguns trechos rodovia, o que representa riscos aos motoristas. O fogo consumiu uma extensa área de pastagem.

Na Rodovia Transbrasiliana, BR 153, o fogo em um canavial tomou conta da pista e o trânsito precisou ser interditado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não houve feridos e a situação foi controlada. Motoristas que passavam pelo local ficaram assustados. O fluxo de veículos segue normalmente no local.

Incêndio criminoso

A produção da TV TEM recebeu um vídeo que mostrar um morador, em uma motocicleta, ateando fogo em uma área de pastagem que fica ao lado do Parque Ecológico de São José do Rio Preto/SP, nesta sexta-feira. O crime ocorreu no bairro Higienópolis. Pela imagem é possível ver o suspeito fugindo no veículo e em seguida o início das chamas. Até o momento ele não foi identificado.

*Com informações do g1

