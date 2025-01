Maria Clara Tidei: de estudante da Unifev à realização de um sonho na Medicina

Formada em 2023, ela agora se prepara para a residência em Ginecologia e Obstetrícia, consolidando sua jornada de dedicação e superação.

Maria Clara Tidei de Carvalho, 26 anos, natural de Marília, é mais um exemplo de sucesso da Unifev. Formada em Medicina em 2023, ela iniciou sua trajetória profissional com determinação e agora está prestes a iniciar sua residência em Ginecologia e Obstetrícia, uma realização que reflete o sonho de infância de seguir a carreira médica.

Desde pequena, Maria Clara sabia que a medicina seria seu caminho. “Sempre me interessei pela área, nunca me lembro de querer outra coisa. A medicina sempre foi o que mais se encaixou na minha personalidade, porque sempre quis ajudar os outros”, afirma. Durante os anos de faculdade, ela enfrentou desafios, principalmente devido à distância de sua cidade natal, mas encontrou um novo lar na Unifev. “Foi difícil estar longe da família, mas encontrei uma nova família em Votuporanga, com amigos e professores que foram muito acolhedores. Eles sempre souberam meu nome e de onde eu vinha, e isso fez toda a diferença na minha formação”, destaca.

A experiência acadêmica foi marcada por um ensino de excelência, tanto no aspecto teórico quanto prático. Maria Clara enfatiza o impacto das aulas, tutorias e vivências no internato. “A Unifev me preparou para conviver com pessoas diferentes, aprender sobre humanização, empatia e resolução de conflitos. Isso foi essencial para a minha formação, tanto como pessoa quanto como profissional”, explica.

Durante o internato, ela teve a oportunidade de vivenciar a medicina de forma prática, passando por diversas áreas com preceptores dedicados. “Foi uma experiência incrível. Enfrentamos as dificuldades da profissão e aprendemos na prática o que é ser médico. O contato com os pacientes e as vivências no hospital me prepararam para o que viria pela frente”, lembra.

Logo após a graduação, Maria Clara iniciou sua carreira na Medicina do Trabalho e dedicou-se intensamente aos estudos para a residência. “Decidi me focar completamente nos estudos para a residência, e hoje vejo que foi a melhor escolha que poderia ter feito”, comenta. Em breve, ela iniciará sua residência em Ginecologia e Obstetrícia, área pela qual se apaixonou durante a graduação. “O Dr. Fabiano Cardoso foi minha maior inspiração para escolher essa especialidade. Ele me fez apaixonar pela Ginecologia e Obstetrícia”, afirma.

O maior desafio durante a faculdade foi a saudade de sua família, mas ela encontrou na Instituição uma rede de apoio fundamental para sua jornada. “Estar longe da minha família foi um grande obstáculo, mas a Unifev me deu uma nova família. Amigos e professores se tornaram essenciais para que eu pudesse continuar focada no meu objetivo”, revela.

O Centro Universitário de Votuporanga teve um papel determinante na formação de Maria Clara, não apenas no aspecto técnico da medicina, mas também na construção de sua visão humanizada da profissão. “A faculdade me ensinou a importância de cultivar boas relações, respeito e empatia. Como médicos, precisamos sempre cuidar dos nossos pacientes de forma integral, com carinho e atenção”, afirma.

Maria Clara também se inspira em grandes figuras da medicina, como o Prof. Dr. Wagner Moneda Telini, seu professor, e seus pais, que sempre foram exemplos de força, honestidade e integridade. “Sem meus pais, eu não seria metade do que sou hoje. Eles lutaram tanto quanto eu para que esse sonho se tornasse realidade”, agradece emocionada.

Para aqueles que desejam seguir a carreira médica, a egressa deixa uma mensagem de incentivo: “Não desistam. O caminho é maravilhoso, apesar das dificuldades, e o fim faz tudo valer a pena. Acredito que a Unifev foi o lugar certo para mim e sou muito grata por tudo o que vivi lá”. Com um futuro promissor pela frente, ela já é uma grande inspiração para aqueles que almejam seguir na medicina.