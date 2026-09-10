Tirso Meirelles recebe título de Cidadão Votuporanguense nesta quinta-feira

Presidente da FAESP será homenageado em cerimônia realizada pela Câmara Municipal e pelo Sindicato Rural de Votuporanga.

A Câmara Municipal e o Sindicato Rural de Votuporanga realizam nesta quinta-feira, 10 de setembro, a cerimônia de entrega do título de Cidadão Votuporanguense ao presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (FAESP), Tirso de Salles Meirelles.

A homenagem reconhece a trajetória de Meirelles e sua contribuição para o fortalecimento do setor rural, com reflexos no desenvolvimento de Votuporanga e dos municípios da região.

A solenidade está marcada para as 18 horas, no Centro de Eventos do Sindicato Rural, localizado na Avenida Nasser Marão, em Votuporanga. Autoridades, representantes de entidades, produtores rurais e convidados deverão acompanhar a entrega da honraria.

O título de Cidadão Votuporanguense é concedido pelo Legislativo a personalidades que, mesmo não tendo nascido no município, prestaram relevantes serviços à comunidade e contribuíram para o seu desenvolvimento.

Cerimônia de entrega do título de Cidadão Votuporanguense a Tirso de Salles Meirelles