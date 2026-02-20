Luciano Passoni deixa comando da Saev Ambiental; manifestantes pedem convocação do prefeito  

O até então superintendente da Autarquia vinha enfrentando ‘fritura pública’ com relação às crises do aumento nas contas de água e de vazamentos de esgoto em Votuporanga.

Jorge Honorio

Luciano Nucci Passoni pediu para deixar a superintendência da Saev Ambiental, nesta sexta-feira (20.fev). A decisão já era dada como certa desde quarta-feira (18), durante a 4ª sessão ordinária da Câmara, quando os vereadores aprovaram por unanimidade a convocação do até então, gestor da Autarquia, para prestar esclarecimentos sobre o aumento nas contas e água. Durante a votação, um parlamentar chegou a afirmar fora dos microfones: “Só se for o próximo, esse vai pedir para sair, não vai aguentar até lá.”

Conforme noticiado pelo Diário, a convocação, de autoria do vereador Serginho da Farmácia (PP), previa a participação de Luciano Passoni na Casa de Leis, durante a 5ª sessão ordinária.

Na prática, desde os primeiros dias de 2026, Luciano Passoni vem enfrentando uma ‘fritura pública’ nas redes sociais em decorrência do aumento nas faturas de água, que se somou a outro problema que vem se tornando crônico no município: vazamentos de esgoto em córregos.

As demandas se somatizaram e ganhou corpo em protestos na Câmara Municipal e na área central da cidade. Um abaixo-assinado com cerca de 5 mil assinaturas, e ainda em aberto, está sendo coletado e deve embasar nova denúncia no Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP).

Entretanto, na última semana, Luciano Passoni concedeu entrevista à Rádio Cidade, onde afastou a hipótese de erro de emissão das faturas, atrelando o aumento no valor das contas a “uma junção de fatores”, como por exemplo: reajuste inflacionário, adequação da Taxa de Lixo de 25% para 50%, e da Tarifa do Esgoto de 90% para 100%.

As explicações foram compreendidas, e o até então gestor da Saev Ambiental, passou a ser visto de maneira positiva pelos manifestantes, inclusive, durante a 4ª sessão da Câmara, logo após a aprovação da convocação, uma das manifestantes, que preferiu não ter a identidade divulgada, ponderou ao Diário: “Não adianta ele [Luciano Passoni] vir aqui, todos já sabem o que aconteceu, ele só está cumprindo o que a Prefeitura mandou. Ele é funcionário lá também. Nós queremos é uma atitude, chega de falação.”

Apesar da saída de Luciano Passoni, os protestos devem seguir na 5ª sessão ordinária, marcada para segunda-feira, a partir das 18h, no Plenário “Dr. Octavio Viscardi”. Segundo apurado, lideranças do movimento devem pedir aos vereadores que convoquem o prefeito Jorge Seba (PSD) para explicar o aumento nas contas de água.

Ao Diário, o líder comunitário, Emerson Queiroz, comentou: “Sim, estamos cientes da causa que defendemos de maneira justa e legítima, e vamos continuar cobrando, vamos solicitar que os vereadores convoquem o prefeito, que é quem pode explicar o que de fato está acontecendo e tem poder para tomar uma providência.”

“Trocar superintendente não é resposta para a sociedade. A população de Votuporanga não precisa de troca de cargos, precisa de uma solução real. Quem está sofrendo com essa situação é o povo, principalmente as famílias mais pobres, que foram diretamente atingidas pelos valores abusivos nas contas de água. Não adianta mudar o comando e manter o problema. O que precisa mudar são os valores cobrados da população”, emendou.

De acordo com a Prefeitura de Votuporanga, a mudança marca o início de uma nova fase na autarquia, focada na revisão e no aprimoramento dos processos internos e de relacionamento direto com o contribuinte.

“A Administração Municipal registra seu profundo agradecimento a Luciano Passoni, que esteve à frente da autarquia desde janeiro de 2025. Passoni desempenhou um papel fundamental na condução de projetos estruturantes e técnicos, deixando um legado de dedicação e relevantes serviços prestados ao município”, comentou o Poder Executivo.

Um novo superintendente da Saev Ambiental deve ser anunciado nos próximos dias pelo prefeito Jorge Seba.

Ainda segundo a Prefeitura, o processo de transição tem como missão imediata de estreitar o diálogo com a comunidade e assegurar que a eficiência operacional caminhe lado a lado com a justiça social e a clareza administrativa.