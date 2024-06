Lucas lamenta empate do São Paulo em Itaquera: “Deixamos escapar dois pontos” 

Tricolor não se aproveita de jogar com um homem a mais por 20 minutos e fica no 2 a 2 na Arena.

Foi um empate frustrante para o São Paulo em Itaquera. Depois de ficar na frente por duas vezes no placar, o Tricolor levou o empate por 2 a 2 em falhas e, mesmo ficando com um a mais por 20 minutos após a expulsão de Caetano, não foi capaz de se aproveitar da vantagem para vencer o clássico disputado neste domingo (16.jun), na Neo Química Arena, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

“A gente sabia que ia ser um jogo difícil. E clássico você esquece momento ou pontuação na tabela. É muito difícil jogar aqui com a pressão da torcida, acredito que a gente se comportou bem, mas na minha opinião deixamos escapar dois pontos aqui”, disse o camisa 7.

Lucas foi o autor do primeiro gol do jogo, logo aos três minutos. Ele tabelou com Calleri, recebeu em boas condições e depois marcou. Com o ponto conquistado, o Tricolor foi a 15 pontos no Brasileirão.

*Com informações do ge