Jovem ferido em capotamento é transferido para o Hospital de Base 

Um jovem de 19 anos ficou ferido em um acidente na Vicinal José de Abreu, que liga Cardoso/SP à São João do Marinheiro, na madrugada deste domingo (16.jun).

De acordo com o apurado, Gustavo dirigia no sentido São João do Marinheiro/Cardoso, quando, por motivos que serão esclarecidos pela investigação, ele teria perdido o controle da direção e capotado nas proximidades da fazenda Altina.

Em seguida, o jovem foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado, inicialmente, para o pronto-socorro de Cardoso, mas devido a gravidade foi levado para a Santa Casa de Votuporanga/SP.

Contudo, posteriormente, Gustavo foi transferido, às 10h40, para o Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP. O estado de saúde atualizado não foi divulgado.

A Polícia Civil trabalha para apurar as causas do acidente.