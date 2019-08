Loja de eletrodomésticos é furtada em Votuporanga

Na delegacia, o gerente contou que foram furtados 34 aparelhos celulares. Um deles ficou quebrado na vitrine. Os aparelhos foram bloqueados e o caso é investigado pela Polícia Civil.

Na madrugada de terça-feira (13), uma loja de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos localizada na rua Amazonas, na área central de Votuporanga, foi invadida e furtada.

O representante da rede na cidade compareceu no 1º Distrito Policial para registrar a ocorrência e contou aos policiais que, naquela madrugada, criminosos arrombaram uma das portas da frente do estabelecimento, invadindo o local, de onde furtaram 34 aparelhos celulares, além de danificar um celular ao tentar tirá-lo do dispositivo que o mantinha na vitrine.

Na delegacia, o gerente contou que acionou a polícia que compareceu no local para verificar os fatos. Todos os aparelhos foram furtados sem os respectivos chips. O representante autorizou o pronto bloqueio dos celulares.

O caso foi registrado como furto qualificado e seguiu para o setor de investigação da Polícia Civil.