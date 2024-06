Jovem é internada ao ter o intestino perfurado em Rio Preto; ex do namorado é suspeita 

Crime ocorreu na noite de quarta-feira (26). Na ocasião, a agressora deu três golpes de faca no abdômen da vítima. Depois do crime, fugiu e não foi localizada.

Uma jovem, de 22 anos, foi internada ao ter o intestino perfurado após ser esfaqueada no bairro Residencial Ana Célia, em São José do Rio Preto/SP. O crime ocorreu na noite de quarta-feira (26.jun) e a suspeita é a ex do namorado da vítima.

Segundo o boletim de ocorrência, a jovem relatou à polícia que estava em uma motocicleta, quando percebeu que um carro a estava seguindo. Na sequência, a mulher desceu do veículo e iniciou uma discussão com a vítima.

Na ocasião, a agressora deu três golpes de faca no abdômen da vítima, de acordo com o registro. Depois do crime, a mulher fugiu.

A jovem buscou atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, de onde foi encaminhada ao Hospital de Base (HB) devido à gravidade dos ferimentos.

A mulher não foi encontrada pela polícia até a última atualização desta reportagem. A ocorrência foi registrada como lesão corporal de natureza grave.