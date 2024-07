Liberato anuncia Hamiltinho como seu pré-candidato a vice em Valentim Gentil 

Movimento une representantes de partidos diretamente vinculados ao Palácio dos Bandeirantes, o PSD de Gilberto Kassab e o Republicanos do governador Tarcísio de Freitas.

Em um movimento estratégico e visando fortalecer sua pré-candidatura à Prefeitura de Valentim Gentil/SP, Liberato Caldeira (PSD), anunciou como seu pré-candidato a vice-prefeito, o ex-presidente da Câmara Municipal, Hamiltinho (Republicanos) – uma chapa que une representantes de partidos diretamente vinculados ao Palácio dos Bandeirantes, o PSD de Gilberto Kassab e o Republicanos do governador Tarcísio de Freitas.

Reconhecido por seus dois mandatos à frente do Executivo municipal valentim-gentilense, Liberato destacou as qualidades de Hamiltinho como um jovem líder com profunda experiência administrativa e política: “Hamiltinho reúne todas as qualidades para ser um excelente vice-prefeito. Sua integridade e capacidade administrativa serão fundamentais para fortalecer nossa gestão e atender as necessidades da nossa população”, salientou o pré-candidato à prefeito.

Por sua vez, Hamiltinho expressou sua gratidão e entusiasmo pela oportunidade: “O Liberato é um grande administrador, conhecido por sua humanidade e pelos avanços que trouxe para Valentim Gentil. Estou honrado em fazer parte desse time e confiante de que juntos realizaremos uma administração exemplar para nossa cidade”.

Na prática, a escolha de Hamiltinho como pré-candidato a vice-prefeito de Liberato foi resultado de um processo decisório unânime entre os partidos da pré-coligação: PSD, Republicanos, União Brasil e MDB.