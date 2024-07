Palmeiras marca exames para Estêvão e se aproxima da volta de Lázaro 

Meia-atacante saiu no segundo tempo do jogo contra o Botafogo com dores no tornozelo esquerdo, enquanto o atacante, fora há um mês, iniciou a transição no gramado.

O Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira na Academia de Futebol e ainda realiza exames para fechar o diagnóstico de Estêvão. Em compensação, Lázaro iniciou o processo de transição e foi a campo para fazer parte do trabalho com o elenco.

Estêvão machucou o tornozelo esquerdo no segundo tempo da derrota por 1 a 0 para o Botafogo, quarta-feira. Ele deixou o estádio Nilton Santos com dificuldade para caminhar e passará por avaliações médicas ao longo do dia.

Já Lázaro calçou chuteiras e esteve em parte do trabalho no campo com o restante do elenco. O atacante sofreu uma lesão muscular na coxa há um mês, na goleada por 4 a 0 sobre o Atlético-MG, e desde então está fora de combate.

Os jogadores que atuaram por mais de um tempo contra o Botafogo fizeram atividades regenerativas no centro de excelência.

O restante do grupo, incluindo os atletas que entraram no segundo tempo (Maurício, Felipe Anderson, Dudu, Mayke e Caio Paulista), realizou um trabalho técnico no gramado.

O Palmeiras volta a campo no sábado para enfrentar o Cruzeiro, às 21h, no Allianz Parque, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ainda sem saber se terá Estêvão à disposição, Abel Ferreira ao menos contará com Giay, que está regularizado e pode fazer sua estreia pelo clube.

*Com informações do ge