Garupa de 13 anos tem parte da perna amputada após carro atingir moto pilotada por adolescente em Birigui 

Acidente ocorreu na Avenida Thomaz Lopes Fernandes, na noite de terça-feira (16). Piloto, de 17 anos, teve uma fratura no joelho esquerdo e ferimentos pelo corpo; estado de saúde da garupa é considerado estável.

Uma garupa, de 13 anos, teve parte da perna esquerda amputada após um carro atingir a motocicleta, que era pilotada por um adolescente, de 17, em Birigui/SP. O acidente ocorreu na Avenida Thomaz Lopes Fernandes, na noite de terça-feira (16.jul).

Segundo o boletim de ocorrência, a motorista do carro relatou à polícia que seguia pela avenida no sentido Centro, quando, ao fazer a conversão para a esquerda e acessar a Rua Ernesto Faria Lima, bateu contra a motocicleta, que trafegava no sentido contrário.

O piloto teve uma fratura no joelho esquerdo e ferimentos pelo corpo. Ele foi encaminhado para o pronto-socorro e, depois, transferido para a Santa Casa de Araçatuba/SP, onde passou por cirurgia. O quadro de saúde dele é considerado estável.

A garupa também foi levada para o pronto-socorro com a perna decepada abaixo do joelho e ferimento pelo corpo. Ela foi encaminhada para a Santa Casa de Birigui, onde passou por cirurgia. O quadro de saúde dela também é considerado estável.

A motorista do veículo não ficou ferida. Ela apresentou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) regular, e foi ouvida e liberada. A perícia foi acionada e a motocicleta apreendida.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal culposa na direção do veículo automotor e dirigir sem habilitação.

