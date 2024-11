Homem morre em acidente após capotar caminhonete em vicinal de Auriflama 

O caso ocorreu na manhã de sexta-feira (22). O homem capotou e atingiu uma área de pastagem na vicinal Luís Bido.

Um homem de 29 anos morreu após perder o controle da caminhonete que dirigia e capotar. O acidente ocorreu na vicinal Luís Bido, em Auriflama/SP na manhã desta sexta-feira (22.nov).

O motorista estava sozinho no veículo e que por motivos a serem apurados, ele capotou a caminhonete e atingiu uma área de pastagem. O homem morreu no local do acidente. O corpo da vítima foi levado para o pronto-socorro da Santa Casa de Auriflama.

A polícia militar foi acionada e esteve no local do acidente, a perícia técnica também foi acionada no local. As causas do acidente serão investigadas.

