Karina Franzin correrá no Pelotão de Elite da São Silvestre 2024 

A atleta conquistou resultados que a credenciaram para a “99ª Corrida Internacional de São Silvestre”, que acontecerá no dia 31 de dezembro, com largada na Avenida Paulista, em São Paulo. Ela será a primeira votuporanguense a realizar o feito.

Quatro semanas e dois dias separam a atleta Karina Franzin da “99ª Corrida Internacional de São Silvestre”, que acontecerá no dia 31 de dezembro de 2024, com largada na Avenida Paulista na cidade de São Paulo, com uma distância de 15 km.

Karina Franzin, de 36 anos, se tornou um dos principais nomes do esporte no noroeste paulista e em alto nível se credenciou para integrar o lendário ‘Pelotão de Elite’ de uma das mais tradicionais corridas de ruas do mundo. Ele dividirá espaço, especialmente, com atletas internacionais, e será a primeira votuporanguense a realizar o feito.

Ao Diário, Karina comentou a expectativa para a sua quinta participação na prova e estreia no Pelotão de Elite: “É gratificante. Vou te contar que há uns quatro anos eu olhava para o Pelotão de Elite e pensava: ‘um dia eu vou estar ali’. E hoje eu tenho essa oportunidade. É gratificante todo esforço até aqui.”

“Chegar no Pelotão de Elite já é uma vitória, é estar entre gente muito boa no esporte. Será minha primeira vez na elite, então primeiramente eu quero curtir esse momento”, emendou.

Karina Franzin tem se acostumado a vencer e sua hegemonia no esporte é percebida nas provas em que disputa. Prova disso é que recentemente a atleta da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) venceu três competições, de 5km e 7km, em apenas sete dias.

Na bagagem e como facilitador de desempenho, Karina Franzin leva as graduações em Educação Física e Fisioterapia, o que lhe permite conhecer os limites e saber quando ultrapassá-los. Fora dos circuitos, mas nem tão longe assim, ela dá aulas de corrida e trabalha com idosos na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga.

Em sua jornada de dedicação, ela conta com apoiadores para participar das provas, como por exemplo, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, por meio do secretário Marcello Stringari, do Professor Medalha (presidente da Avoa) e da Academia Studio Ativo.

Votuporanga também terá pelo menos outros 17 atletas nesta edição da São Silvestre, em diversas categorias: Eliete Guilherme, José Medalha, Vivian Medalha, Vanessa Trindade, Robson Trindade, Antônio Matao, Genivaldo Evangelista, Carla Rodrigues, Julia Nunes, Lucas Cubo, Beatriz Rocha, Lucas Rodrigues, Mauricio Padilha, Vitor Toschi, Vanessa Dona e Danilo Silva.

