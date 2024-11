Votuporanga sediará jogos da Copinha em 2025 

A cidade que será representada pelo elenco sub-20 do Clube Atlético Votuporanguense, volta a ser sede da maior competição de base do mundo.

Votuporanga/SP voltará a ser sede na 55ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), que será realizada de 2 a 25 de janeiro de 2025, envolvendo mais de 120 times de todo o Brasil. A confirmação veio em uma coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira (22.nov), na Secretaria Municipal da Educação.

O evento contou com a presença do prefeito Jorge Seba, do deputado estadual Carlão Pignatari, vereadores, lideranças políticas e esportivas, como o presidente do Clube Atlético Votuporanguense, Edilberto Fiorentino – Caskinha.

Jorge Seba contou que o convite para Votuporanga sediar a Copinha veio diretamente do presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos: “Aceitamos o convite de imediato. A Copinha será sempre muito bem-vinda a Votuporanga. Estamos de braços abertos para receber todos os atletas e suas comissões”.

O Deputado Carlão Pignatari também teve participação nas tratativas com a FPF: “A Copinha é de extrema importância para o desenvolvimento dos jovens no esporte. É uma vitrine que revela talentos, sem contar que leva público para a Arena e movimenta a economia da cidade”.

Edilberto Fiorentino – Casquinha, falou da alegria do CAV em participar da competição com jogos em casa e participação da torcida: “Isso demonstra a grandeza do CAV, de voltar a participar da Copa São Paulo, de poder contar com um elenco sub 20 que depois possa participar também do Campeonato Estadual. Ficamos muito felizes de ter no elenco vários jovens de Votuporanga, a comissão técnica inteira formada por profissionais de Votuporanga. Confiamos muito no trabalho dessa equipe”.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, destacou a importância de competições como essa para incentivo à formação dos atletas locais: “Temos mais de 400 meninos nos projetos de futebol da Prefeitura, muitos estão nesse elenco do CAV e irão participar da Copinha. Votuporanga vem crescendo muito no cenário esportivo, antes tínhamos 1.600 alunos nas modalidades que oferecemos pela Secretaria e hoje já contamos com mais de 3.800. Todo esse crescimento é graças ao apoio que recebemos de todos os nossos parceiros”. Entre as parcerias está o apoio da Unifev.

Representando a Câmara Municipal, o vereador Jura parabenizou as autoridades pela conquista: “Vamos celebrar a nossa juventude no esporte. Também prestamos nossa homenagem a todos que se preocupam com as categorias de base, que são tão importantes para a continuidade deste belo trabalho.”

Também participaram do anúncio os empresários Helton Borges, Rodrigo Beleza e Dimas Geraldo; além do presidente da Câmara, Daniel David, e dos vereadores atuais Leonardo Chandelly e Emerson Pereira e os eleitos, Débora Romani e Dr. Leandro.

O elenco liderado pelo técnico Lindomar Ferreira Silva – “Rilla”, já está se preparando para o torneio conta com grande número de atletas locais, inclusive descobertos em projetos sociais, encontra na Copinha uma das mais expressivas vitrines para jovens talentos de todo o país, incluindo os de Votuporanga.

O gerente de futebol do CAV, Rogério Marques, destacou que o sub-20 é uma categoria importante, já que, geralmente, é a última antes do profissional: “Eu acredito muito nesse trabalho para a gente colher bons frutos, primeiramente para ‘alimentar’, vamos dizer assim, o time profissional com jogadores jovens e de baixo custo”, detalhou.

Vale ressaltar que o anúncio recoloca Votuporanga no cenário esportivo de base, sendo que, fez sua melhor participação na Copinha de 2022, quando em parceria com o Clube Atlético Votuporanguense, chegou a terceira fase, inclusive, revelando atletas para o elenco profissional.

A Cerimônia de Lançamento da Copa São Paulo de Futebol Jr. 2025, a Copinha Sicredi, acontece na próxima segunda-feira (25), às 19h, no Mercado Pago Hall, na Mercado Livre Arena Pacaembu, palco da grande decisão do campeonato. Serão revelados em primeira mão os grupos, cidades, clubes participantes e todos os detalhes da maior e mais querida competição de base do mundo.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3