Karatê: mais de 350 atletas passaram pelo CSU no final de semana 

Segunda edição da Copa de Karatê Adebaur Borges reuniu competidores de 18 cidades da região.

No último sábado (19.out), o Ginásio Jane Maria de Lacerda Soares, no CSU, recebeu mais de 350 atletas de toda a região para a 2ª Copa de Karatê Adebaur Borges. Na ocasião, participaram competidores de 18 cidades: São José do Rio Preto, Fernandópolis, Araraquara, Limeira, Matão, Taquaritinga, Santa Adélia, José Bonifácio, Monte Alto, Nova Aliança, Mirassol, Orindiúva, entre outras.

A equipe votuporanguense contou com 46 atletas que, juntos, foram campeões no quadro geral de medalhas entre os 380 karatecas, finalizando a competição com 44 medalhas, sendo 18 de ouro, 16 de prata e 10 de bronze.

O evento foi realizado pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, com apoio da Federação Brasileira de Karatê e Federação Paulista de Karatê.

“É com muita satisfação que realizamos pela segunda vez este evento, agradeço ao Sensei responsável Nick Borges e toda equipe que esteve de prontidão para fazermos mais uma edição de sucesso. Iniciativas como essas valorizam o nosso esporte e faz com que o nome de Votuporanga ultrapasse fronteiras e seja referência também para outros munícipios,” comenta o secretário de Esportes, Marcello Stringari.

