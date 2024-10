Mulher sofre amputação após ser atropelada por trem em Votuporanga 

Vítima estaria sobre os trilhos quando foi atingida pela locomotiva. Ela segue internada na Santa Casa; o estado de saúde não foi divulgado.

Uma mulher sofreu ferimentos graves após ser atingida por um trem no trecho da malha ferroviária que passa pela zona sul de Votuporanga/SP, na manhã desta quarta-feira (23.out).

De acordo com o apurado, ainda por motivos a serem esclarecidos, a mulher identificada como ‘H.,’ estaria sobre os trilhos, nas proximidades do viaduto recém-inaugurado no prolongamento da Rua Minas Gerais, quando foi atingida pela locomotiva.

Em seguida, equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e socorreram a vítima, que não portava documentos, até o pronto-socorro do hospital, consciente e orientada, no entanto, ‘H.’ teria sofrido amputação do pé esquerdo. O estado de saúde não foi divulgado.

A Polícia Civil de Votuporanga deve apurar as causas que ocasionaram o acidente.

Procurada, a RUMO, concessionária responsável pela linha férrea, não havia comentado o caso até o fechamento desta reportagem.

