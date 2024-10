Câmara aprova a denominação da Estrada Municipal Osvaldo Yokome 

Por iniciativa do vereador Jura (PSB), aprovada por unanimidade, o homenageado emprestará o nome a VTG 340, que liga propriedades rurais entre Votuporanga e Parisi.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP realizou na última segunda-feira (21.out) a sua 38ª sessão ordinária de 2024, em que os vereadores votaram e aprovaram vários projetos de interesse da comunidade. Entre as matérias pautadas, uma iniciativa de autoria do vereador Jura (PSB), que denomina a antiga estrada municipal VTG 340, que liga propriedades rurais entre Votuporanga/SP e Parisi/SP, em homenagem ao senhor Osvaldo Yokome.

A votação, unânime, foi acompanhada com emoção por familiares e amigos do homenageado.

Osvaldo chegou a Votuporanga com a família em 1986, onde comprou um sítio, a Estância São Carlos, no bairro Barbudinho, no Córrego da Japecanga. Começou a atividade de pecuária leiteira desde que chegou na propriedade, exercendo por muito tempo, onde depois começou a implantar a Citricultura.

Osvaldo Yokome ainda colaborou com os diversos setores da comunidade, sempre auxiliando muito as causas sociais, com doações em dinheiro e bezerros para Santa Casa de Votuporanga, e estimulando os vizinhos para fazerem também as mesmas doações em prol da entidade.

Osvaldo, um devoto fervoroso de Nossa Senhora Aparecida, sempre ajudava com quantias grandiosas para as obras de Aparecida do Norte, inclusive sendo lembrando pelo Sr. Luís Bronca que foi doado um alqueire de terra para obras que estavam sendo necessitadas em Aparecida.

“Osvaldo teve um câncer agressivo no qual teve pouco tempo de vida após a constatação da doença, mas em nenhum momento perdeu as forças na devoção a Nossa Senhora e até o último momento ainda pedia sempre a proteção divina da santa que sempre o acompanhou por toda vida. Nesse período breve da doença terminal, através dos parentes e dos vizinhos que estavam presentes todos os dias na propriedade, se via a obra do Osvaldo, e do quanto que ele dignificou sua estada nessa vida”, diz trecho da justificativa.

O homenageado, Osvaldo Yokome, morreu em 8 de novembro de 2013, com 74 anos, tendo morado o tempo todo na mesma propriedade, que fica às margens da estrada que agora emprestará o seu nome.

