Competidora de 8 anos da prova dos três tambores morre após picape capotar em Jales 

A VW/Saveiro em que ela estava com o pai capotou na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320). Veículo puxava um trailer com dois cavalos para uma competição.

Uma competidora da prova de três tambores, de oito anos, morreu na manhã do último sábado (18.abr) após a picape VW/Saveiro em que estava capotar na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Jales/SP.

Segundo apurado, o veículo puxava um trailer com dois cavalos, quando capotou. Iolanda Vitória Pereira dos Santos morreu no local. O pai que dirigia o veículo não ficou ferido.

Ainda segundo a polícia, Iolanda iria com o pai até Ilha Solteira/SP, onde teria uma competição da modalidade. A escola municipal de Macedônia/SP, onde ela estudava, divulgou uma nota de pesar, prestando homenagens e apoio aos familiares neste momento de dor.

As causas do acidente são investigadas.