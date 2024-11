Andreas Pereira celebra melhor fase da carreira e aponta para o futuro: “Quero voltar ao Brasil um dia” 

Jogador se destaca entre meias da Premier League e vem tendo mais chances na seleção brasileira, com direito a golaço. Convocação para jogos contra Venezuela e Uruguai será nesta sexta-feira.

Andreas Pereira está desfrutando da melhor fase da carreira. Bem no Fulham, clube que defende desde 2022, ganhando chances na Seleção e conseguindo ajudar a equipe nas Eliminatórias, com direito a golaço. Em entrevista exclusiva ao ge, o meio campista celebrou o momento que vive, comentou sobre a fase de reconstrução com Dorival Júnior e falou dos planos para o futuro, que incluem voltar a jogar no Brasil.

“Estou colhendo hoje tudo que foi feito nos anos anteriores. Além dessa confiança de voltar à Seleção e fazer gol, me sentir importante no meu clube e na Seleção. Acho que isso tudo ajuda na confiança do jogador e eu estou me sentindo no meu melhor momento”, Andreas Pereira, meia do Fulham e da seleção brasileira.

Andreas reforça que o orgulho das raízes brasileiras sempre veio de casa, apesar de ter nascido na Bélgica. O cenário de fundo da conversa com o ge não o deixa mentir: ao lado da cama do jogador está um grande quadro de Pelé, vestindo a camisa da Seleção e uma coroa de rei.

Ele chegou a defender a seleção belga na base, e sua primeira convocação para a usar a Amarelinha em alguma categoria foi já no sub-20. Pelo profissional, Andreas estreou na lista do Brasil em 2018, para dois amistosos, mas entrou em campo apenas em um.

A seleção brasileira encara a Venezuela, fora de casa, no dia 14 de novembro, quinta-feira, às 18h. O segundo confronto é contra o Uruguai, na Arena Fonte Nova, às 21h45 do dia 19, terça-feira.

*Com informações do ge

