Unifev doa mais de 2 mil unidades de gelatina à Santa Casa de Votuporanga

A solidariedade que nasce dentro da sala de aula e chega até quem mais precisa. A Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga recebeu a doação de 2.045 unidades de gelatina, arrecadadas por meio de uma ação conjunta dos cursos da Unifev, reforçando o compromisso da instituição de ensino com a responsabilidade social e o cuidado com a comunidade.

Participaram da entrega as alunas de Medicina Brenda Oliveira Jesus (4º período), Pamela Zerlote (6º período) e Marcella Raiza (4º período), além do professor Prof. Me. Rodrigo Freschi Bertolo, coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da Unifev, e de Rosemir Lopes, conhecido como Milão, responsável pela Captação de Recursos da Santa Casa.

Representando o provedor Amaro Rodero e a diretoria, estava o gestor estratégico administrativo da Santa Casa, Angelo Jabur Bimbato. Para Angelo, a parceria com a Unifev vai muito além da doação material. “A Santa Casa tem a felicidade de contar com essa parceria tão estreita com a Unifev em todos os aspectos, e é importante destacar também o papel da instituição na responsabilidade social. A doação de hoje, dessas gelatinas, é muito significativa. Consumimos cerca de 600 unidades por mês e esse alimento atende crianças, idosos e pacientes com restrições alimentares. É fundamental para mantermos o cuidado nutricional dos nossos pacientes e fortalece ainda mais o relacionamento entre a Santa Casa e a Unifev”, destacou.

A iniciativa partiu do curso de Direito e ganhou força com a união de diversas áreas do conhecimento. Segundo a coordenadora do curso de Direito da Unifev, Profa. Ma. Éllen Cassia Giacomini Casali, a ação reflete a essência da instituição. “Essa iniciativa nasce da união dos cursos e da ideia de fazer essa arrecadação conjunta dentro do nosso Natal Solidário. É uma grande satisfação poder contribuir com a Santa Casa. Essa união faz parte da história da Unifev, incentivada pela nossa diretoria e pró-reitoria, sempre fortalecendo o núcleo de responsabilidade social. Mais do que a formação técnica, prezamos por uma formação humanística, que é um dos pilares da nossa instituição”, completou.

A vivência prática da solidariedade também impacta diretamente a formação dos alunos. Para Iane Longo, acadêmica do 6º período de Medicina, participar da ação amplia o olhar sobre o papel do futuro profissional. “É uma honra poder fazer parte disso. Desde o primeiro período aprendemos que a Medicina vai muito além de atender: é humanização, cuidado e participação na comunidade. Ver as necessidades e poder ajudar faz toda a diferença na nossa formação pessoal e profissional”, afirmou.

A coordenadora de Publicidade e Propaganda e do Núcleo de Responsabilidade Social da Unifev, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune, ressaltou que a solidariedade faz parte da rotina da instituição.

“A Unifev se sente lisonjeada por participar de um momento como esse. Essa ação solidária acontece durante todo o ano, não apenas no Natal. Sabemos das dificuldades enfrentadas pelas instituições e nos sentimos privilegiados em poder contribuir e acolher essas demandas com sensibilidade”, destacou.

A arrecadação contou com a participação dos cursos de Direito, Medicina, Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia, Medicina Veterinária, Arquitetura, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia da Computação, Ciências da Computação, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Agronomia, Nutrição e Sistemas de Informação, mostrando que quando diferentes áreas se unem, o impacto social se multiplica.

A Santa Casa de Votuporanga agradece à Unifev, seus alunos, professores e coordenações, por mais esse gesto de solidariedade que reforça o cuidado, a humanização e o compromisso com a vida.