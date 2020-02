Cai doação de sangue em Votuporanga pós Epidemia de dengue

Quem teve dengue deve evitar a doação por até 30 dias depois da cura.

Casos positivos de dengue estão afetando as doações de sangue no hemocentro de Votuporanga (SP). Apenas no primeiro mês do ano, a cidade já registrou 1.206 casos positivos de dengue.

Além do hemocentro, a cidade também conta com um ponto de coleta duas vezes por semana. De acordo com a responsável do local sempre é realizada uma ligação para possíveis doadores, porém desde o início do ano estão com dificuldades em encontrá-los porque muitos deles estão com dengue.

“A capacidade de captação no sábado é de 60 doadores e apenas 35 vieram. Caiu bastante também na semana, costumam vir 30 pessoas, agora estão vindo 10, oito, é o que estamos conseguindo”, afirma Cássia Hernandes, assistente social.

Quem teve dengue deve evitar a doação por até 30 dias depois da cura. Nesses casos as doações já caíram mais da metade e o resultado é que o estoque da cidade está baixo. O hemocentro apela àqueles que estiverem saudáveis e em condições de doação que auxiliem neste momento.

A unidade de coleta de sangue em Votuporanga fica na Rua Antônio Galera Lopes, 2652, no bairro Pozzobon. Informações pelo telefone (17) 3423-2986.