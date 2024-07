Brasil leva dois gols nos acréscimos e perde de virada para o Japão 

Com três pontos no Grupo C, seleção feminina vai decidir a classificação na última rodada, contra a Espanha.

Com dois gols sofridos nos acréscimos, a seleção brasileira feminina de futebol perdeu para o Japão por 2 a 1, de virada, pela segunda rodada do Grupo C das Olimpíadas de Paris, neste domingo, no Parque dos Príncipes. Jheniffer abriu o placar para o Brasil, já no segundo tempo, mas as japonesas empataram com Kumagai, de pênalti, aos 46, e chegaram à vitória com um bonito gol de Tanikawa, aos 50, em falha da defesa brasileira.

Decisão contra a Espanha

Brasil e Japão estão empatados com três pontos e saldo zero, mas as japonesas levam vantagem por terem feito um gol a mais e estão em segundo no Grupo C. No outro jogo da chave, a Espanha venceu a Nigéria por 1 a 0 e garantiu antecipadamente a vaga nas quartas de final, com seis pontos. A Nigéria é a quarta, com zero ponto, mas ainda tem chance de avançar. Na próxima quarta-feira, a seleção brasileira vai enfrentar a Espanha, em Bordeaux, às 12h (de Brasília), em busca da classificação. Avançam as duas primeiras seleções de cada grupo e as duas melhores terceiras colocadas.