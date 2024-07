Indígena é preso suspeito de matar outro a facada em Araçatuba 

Crime ocorreu no bairro Vila Industrial, na noite de sábado (27). Valdelino Rocha, indígena da etnia Kaiowá, foi encontrado morto pela PM.

Um indígena, de 32 anos, da aldeia Guaimbê foi preso suspeito de matar outro, da aldeia Amambaí, de 27 anos, a facada em Araçatuba/SP. O crime ocorreu no bairro Vila Industrial na noite de sábado (27.jul).

Segundo o boletim de ocorrência, Valdelino Rocha, foi encontrado morto pela Polícia Militar caído no chão. Ao lado do corpo, uma faca de cozinha foi localizada e apreendida.

O suspeito do crime, M.C., estava no local com ferimentos no rosto, boca e olhos. Ele confessou o assassinato e disse à polícia que a vítima o agrediu na manhã. Para se vingar, esperou o indígena pegar a marmita em um alojamento à noite e o atacou com a facada.

O suspeito foi levado à delegacia de Araçatuba e, depois, encaminhado para a cadeia de Penápolis/SP. A ocorrência foi registrada como homicídio por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.