Congresso de Urgências e Emergências Médicas do Noroeste Paulista reúne mais de 400 inscritos, em Votuporanga

Evento realizado pela Santa Casa e Unifev contou com a participação de estudantes e profissionais da área da saúde de toda a região.

O 1º Congresso de Urgências e Emergências Médicas do Noroeste Paulista, promovido pela Santa Casa e Unifev, que ocorreu de sexta a domingo, reuniu profissionais de saúde e estudantes diversas instituições de ensino para discutir inovações e práticas essenciais no atendimento em urgências e emergências. A abertura do evento contou com a participação de autoridades da cidade e região e grandes representatividades nacionais da área médica.

A programação do congresso começou na sexta-feira (1º/11), com uma série de palestras de especialistas renomados. Dr. Fernando Sabia Tallo, diretor da Associação Medica Brasileira abriu o evento com a apresentação sobre “As escolas médicas e o futuro profissional dos médicos”. Na sequência Prof. Dr. Reinaldo Antônio de Carvalho. E Prof. Vinicius Luiz Almeida discutiram o tema “Atendimento às emergências psiquiátricas”. Dr. Carlos Alberto Caldeira Mendes, coordenador do Centro de Assistência Toxicológica São José do Rio Preto, falou sobre “Acidentes por animais peçonhentos”.

Durante a tarde, o Dr. André Luciano Baitello – vice-presidente da Abramurgem (Associação Brasileira de Medicina de Urgência e Emergência) – falou sobre “Armadilhas no atendimento inicial ao politraumatizado”, seguido pelo Dr. Rodrigo Tadeu Silvestre, que apresentou “Atendimento ao choque hemorrágico no pré-hospitalar”. O dia incluiu um simulado de atendimento ao traumatizado, conduzido pela Equipe de Urgência de São José do Rio Preto, um momento que destacou a importância do aprendizado prático. Para finalizar, a Dra. Carla Sidiley Roveri da Silva discutiu as “Peculiaridades da parada cardiorrespiratória na criança”, e o Dr. Carlos Alberto Tellis falou sobre o “Atendimento ao paciente pediátrico portador de sepse”.

No sábado (2/11), as atividades continuaram com o Dr. João Ricardo Leão Oliveira, coordenador do departamento de neurologia da Santa Casa de Votuporanga, que deu início às palestras sobre o “Atendimento ao paciente portador de AVC”. O Dr. Philippe de Figueiredo Braga Colares apresentou o tema “Ultrassonografia no atendimento às emergências respiratórias”, seguido pela Dra. Lara Suellen Marinho São Mateus, que discutiu a “Telemedicina e o atendimento às urgências”.

Após um coffee break, o Dr. João Fernando Picollo, vice-diretor administrativo do Hospital de Base de São José do Rio Preto, abordou o “Manejo da hipercalemia: da emergência ao cuidado integrado”. O Dr. Antonio Oinimaru, membro honorário da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado, trouxe à tona a “Regulação médica das urgências”, enquanto o Dr. Carlos Henrique Mori Frade Gomes falou sobre os “Cuidados paliativos no atendimento às emergências”. O dia também incluiu o “Concurso das ligas do trauma e emergência”, estimulando a participação ativa dos estudantes, e o Dr. José Guilherme Rodrigues de Paula encerrou as atividades com uma palestra sobre “Dor torácica na sala de emergência/reperfusão na síndrome coronariana aguda – ‘tips and tricks’ na trombólise”. Para finalizar, as ligas de atendimento a PCR apresentaram suas experiências práticas.

O reitor da Unifev, o prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, expressou suas expectativas em relação ao legado deixado pelo congresso, esperando que ele inspire novos projetos e colaborações. “Espero que as inovações discutidas aqui inspirem novas práticas em suas rotinas e que continuemos a trabalhar juntos por uma saúde pública mais eficiente e humanizada”, disse.

O diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, o advogado Celso Penha Vasconcelos afirmou “Este evento não apenas promoveu a atualização de conhecimentos e práticas entre os profissionais de saúde, mas também fortaleceu os laços entre as instituições participantes. Estamos comprometidos em continuar investindo na formação de nossos alunos e na melhoria do atendimento à comunidade. Acreditamos que iniciativas como essa são fundamentais para enfrentar os desafios da saúde pública em nossa região e, juntos, podemos transformar a realidade do atendimento de urgência e emergência e salvar mais vidas”.

O último dia do evento foi marcado por um simulado de múltiplas vítimas, conduzido pelo presidente do evento, o médico e docente Dr. Chaudes Ferreira da Silva Júnior, que utilizou a metodologia “Start”. Essa atividade prática permitiu que os participantes vivenciassem situações de emergência em um ambiente controlado, reforçando a importância da preparação e do trabalho em equipe em situações críticas. Também no domingo, o Dr. Antônio Baldin abordou os “Aspectos legais no atendimento às urgências e emergências”, e o Dr. Roberto de Moraes Júnior apresentou “Simulação médica aplicada na educação e assistência médica”, destacando como a simulação é vital para a formação dos profissionais de saúde.

O Prof. Dr. Wagner Moneda Telini, coordenador da Medicina Unifev, enfatizou a importância do networking realizado durante o evento, que pode resultar em parcerias futuras e no compartilhamento de conhecimentos. “Encerramos o Congresso de Urgências e Emergências Médicas, um evento crucial para todos nós da saúde. Este encontro não só enriqueceu nosso conhecimento, mas também fortaleceu nossa rede de contatos. Agradeço a todos os palestrantes e participantes por contribuírem para um atendimento mais qualificado”, enfatizou.

A secretária Municipal da Saúde, Ivonete Félix, destacou a relevância do congresso para a saúde pública em Votuporanga, afirmando que “eventos como esse são fundamentais para a atualização dos profissionais e para a troca de experiências”.

Amaro Rodero, provedor da Santa Casa de Votuporanga, ressaltou a importância dos cursos práticos oferecidos durante o evento, que permitem aos profissionais aplicar o que aprenderam. “A capacitação contínua dos profissionais de saúde é vital para a qualidade do atendimento que oferecemos à nossa comunidade. Agradeço a todos os envolvidos na organização e aos participantes por seu empenho em aprimorar suas habilidades”, comentou.

O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, comentou sobre o comprometimento da prefeitura em investir em saúde pública, apoiando capacitações e promovendo parcerias para o bem-estar da população. “A saúde é uma prioridade para nossa administração, e eventos como este são fundamentais para capacitar nossos profissionais. Agradeço à Unifev e à Santa Casa pela realização e pela oportunidade de discutirmos melhorias no atendimento à população. Juntos, vamos continuar trabalhando por uma saúde de qualidade em Votuporanga”, completou.

O deputado estadual Carlão Pignatari destacou a importância da união de forças entre Unifev e Santa Casa para a realização de um evento de tamanha magnitude para todo o Estado. “ Quero parabenizar a Unifev em nome do diretor-presidente Celso Penha Vasconcelos e a Santa Casa, pelo Amaro Rodero por essa brilhante iniciativa que vai trazer importantes melhorias para o atendimento de urgências e emergências na nossa região”.