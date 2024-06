CAV anuncia a chegada do centroavante Danilo Mariotto 

O atleta de 28 anos com rodagem no futebol internacional estava Hercílio Luz-SC e chega para reforçar o poder de fogo do Votuporanguense na Copa Paulista.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou na manhã desta segunda-feira (17.jun) a chegada de mais um reforço para a Copa Paulista 2024. O centroavante Danilo Mariotto, de 28 anos, tem 1,86m, é canhoto e desembarca na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, com status de titular para reforçar o poder de fogo alvinegro.