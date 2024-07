Jovem é morto a tiros na frente da mãe em Nova Granada 

Rodrigo Natalino Souza Silva, de 25 anos, estava vendendo espetinhos com a mãe, quando brigou com um homem, apontado como suspeito do crime.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar encontrou o corpo de Rodrigo Natalino Souza Silva com marcas de tiro. À polícia, a mãe do jovem, que presenciou o crime, disse que um garupa desceu da moto e disparou três vezes contra ele.

De acordo com ela, no domingo (30), a vítima brigou com um homem, apontado como suspeito do assassinato. As munições foram encontradas no chão e apreendidas.

O corpo de Rodrigo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

A ocorrência foi registrada como homicídio. A Polícia Civil investiga o caso.