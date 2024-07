Brasil volta a Las Vegas e encara calor de até 47º em preparação para clássico com o Uruguai 

Previsão é de temperaturas acima dos 40 graus mesmo de noite na cidade que definirá o rumo da Seleção na Copa América. Estádio, por sua vez, é climatizado.

Temperatura elevadíssima para a seleção brasileira que joga a vida na Copa América diante do Uruguai. E isso vai além da pressão para não ser eliminada precocemente nas quartas de final. De volta a Las Vegas, o Brasil encara um calor que supera facilmente os 40 graus e tem como previsão para o sábado, dia da partida, chegar aos 47 graus celsius.

Menos mal para os comandados por Dorival Júnior que o Allegiant Stadium, palco do clássico e onde o Brasil venceu o Paraguai por 4 a 1, é climatizado a uma temperatura na casa dos 22, 23 graus. O clima quente e seco do Deserto do Mojave, por sua vez, impacta diretamente nos cuidados dos dias que antecedem ao jogo.

Como já aconteceu na segunda rodada, a Seleção treinará de noite e não no horário de 17h como vinha sendo habitual. Por mais que os termômetros ainda superem os 40 graus mesmo após as 19h, a fuga do sol a reduz os impactos causados pela desidratação.

A orientação é do consumo de muito líquido e atenção especial também ao cardápio. Antes do jogo contra os paraguaios, Guilherme Arana falou sobre o forte calor de Las Vegas.

“Realmente, muito quente. Logo quando saiu do avião eu estava todo agasalhado, porque no avião é um pouco frio, e aí veio aquele mormaço, muito calor. A gente segue as recomendações do pessoal da nutrição, preparadores físicos, para se hidratar bastante, isso é importante.”

A Seleção mudou a logística também para encurtar os deslocamentos até o centro de treinamento disponibilizado pela Conmebol. Por outro lado, ficará mais próximo da tradicional e iluminada Strip, rua onde estão localizados grandes hotéis, em semana de 4 de julho, Dia da Independência dos Estados Unidos.

O Brasil desembarcou em Vegas no início da noite de quarta-feira e fará dois treinamentos na cidade. Dorival Júnior precisa encontrar soluções para substituir Vini Jr, suspenso pelo segundo cartão amarelo. Savinho, Endrick, Martinelli e Evanilson são as opções.

Brasil e Uruguai se enfrentam no sábado, às 22h, no Allegiant Stadium, pelas quartas de final da Copa América. Quem vencer terá pela frente Colômbia ou Panamá, que se enfrentam no mesmo dia na cidade de Glendale, no Arizona.

