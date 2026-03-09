Churrasco de primeira, música ao vivo e diversão para toda a família animam a “Churrascada do 8”

Evento realizado pelo Rotary 8 de Agosto reúne gastronomia e entretenimento, com renda destinada ao Fundo Social.

Gastronomia de qualidade, entretenimento e solidariedade vão marcar a “Churrascada do 8”, que será realizada neste sábado (14.mar), a partir das 12h, no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”.

A “Churrascada” é realizada pelo Rotary 8 de Agosto e tem como objetivo reunir a comunidade em um ambiente de confraternização, com churrasco preparado com capricho, música e momentos de lazer para toda a família, além de fortalecer o espírito solidário. Mais do que uma celebração gastronômica, a “Churrascada do 8” terá renda em prol ao Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga.

Evento open bar e open food contará com sete estações gastronômicas que prometem uma imersão no universo do churrasco. O público poderá degustar cortes e preparos especiais como ancho, brisket (ponta de peito), hambúrguer, costela, frango, peixes como pirarucu e salmão, além de carne de carneiro, preparados com técnica e variedade, valorizando diferentes estilos da culinária especializada.

A estrutura também foi planejada para garantir conforto e segurança. Haverá espaço de recreação destinado às crianças, permitindo que as famílias aproveitem a programação em um ambiente organizado e acolhedor.

O presidente do Rotary Club 8 de Agosto, Marcos Garcia, explica que o evento foi pensado para ser um momento de união, lazer e solidariedade. “Preparamos tudo com muito carinho para receber as famílias, com um churrasco de primeira, música ao vivo e um ambiente acolhedor. Mais do que um evento gastronômico e de entretenimento, a ‘Churrascada do 8’ é uma oportunidade de ajudar quem precisa com renda destinada ao Fundo Social, fortalecendo ações importantes em nossa comunidade”, afirma.

A presidente do Fundo Social, Rose Seba, destacou o impacto social da iniciativa. “A ‘Churrascada do 8’ nasce com o propósito de unir pessoas em torno da solidariedade. Cada ingresso adquirido se transforma em apoio concreto ao Fundo Social. É uma ação que fortalece a rede de apoio e amplia nosso alcance”, aponta.

Os convites estão disponíveis em pontos oficiais de venda: Angus House, 775, Mister Cowboy e O Burg, facilitando o acesso do público interessado em participar.