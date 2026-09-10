Convocação da Seleção: veja a lista de Carlo Ancelotti para os amistosos contra Austrália e Índia 

Técnico chama 10 jogadores que atuam no futebol brasileiro para os primeiros jogos depois da Copa do Mundo de 2026; confira o grupo, que também tem oito estreantes na seleção principal.
São muitas as novidades na lista de 26 convocados da seleção brasileira anunciada nesta quarta-feira, visando os próximos amistosos contra Austrália e Índia, entre o fim de setembro e o início de outubro. Esta é a primeira convocação do técnico Carlo Ancelotti depois da Copa do Mundo de 2026, na qual o Brasil foi eliminado pela Noruega nas oitavas de final.
Havia a expectativa de que a primeira convocação do Brasil desse pós-Copa trouxesse novidades. Quando anunciou os amistosos contra Austrália e Índia, Ancelotti afirmou que pretende aproveitar esses jogos para observar novos jogadores, principalmente jovens. A intenção é encontrar nomes para compor o processo de renovação da Seleção nos próximos anos.
“Essa é uma lista equilibrada, com jogadores que estiveram na Copa do Mundo. Vai ser importante para a próxima geração. Temos jovens, que têm qualidade para representar no futuro a Seleção, nos próximos anos. E temos também jogadores que estão atuando muito bem no Campeonato Brasileiro. Temos que priorizar jovens que terão idade para a próxima Copa do Mundo, ou a próxima Copa América”, comentou Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva.
“Temos que formar um novo grupo para a Seleção”, afirmou Carlo Ancelotti, sobre o processo de renovação da seleção brasileira.
Veja a lista de convocados:
- Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro);
- Defensores: Artur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma);
- Meio-campistas: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus), Gabriel Bontempo (Santos);
- Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo) e Vinicius Junior (Real Madrid).
A nova lista de convocados de Ancelotti conta com oito jogadores que nunca foram chamados antes para a seleção principal. O técnico aproveitou a entrevista coletiva para mandar um recado positivo para nomes mais experientes ou já com histórico na Seleção.
O Brasil enfrentará a Austrália duas vezes. A primeira no dia 25 de setembro, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, e a segunda no dia 29, no Suncorp Stadium, em Brisbane.
A Seleção jogará contra a Índia no dia 3 de outubro, no Salt Lake Stadium, em Calcutá. Será o primeiro jogo na história entre as duas equipes.
A seleção brasileira terá mais dois compromissos neste ano, na data Fifa de novembro, quando disputará amistosos contra Japão e Singapura, sendo as duas partidas no Estádio Nacional de Singapura.
Agenda da Seleção até o fim de 2026:
- 25/9 – Austrália x Brasil – no Queensland Country Bank Stadium, às 7h (Brasília)
- 29/9 – Austrália x Brasil, no Suncorp Stadium, às 7h (Brasília)
- 3/10 – Índia x Brasil, no Salt Lake Stadium (horário a definir)
- 14/11 – Japão x Brasil, no Estádio Nacional de Singapura, às 7h15 (Brasília)
- 17/11 – Singapura x Brasil, no Estádio Nacional de Singapura, às 7h (Brasília)