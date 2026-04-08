CAV enfrenta o Água Santa na Arena Plínio Marin 

O duelo pela quinta rodada da segunda fase do Paulistão A2 ocorre nesta quarta-feira (8), às 19h30. A Pantera Alvinegra, já classificada para à semifinal do estadual, contará com força máxima.

O Clube Atlético Votuporanguense enfrenta o Água Santa nesta quarta-feira (8.abr), às 19h30, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP. O duelo é válido pela quinta e penúltima rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2.

A Pantera Alvinegra, que já está classificada para à semifinal do torneio segue rugindo alto no estadual, inclusive na liderança geral da competição, enfrenta o Netuno de olho na supremacia inquestionável dentro do torneio.

O carimbo inédito no passaporte para a semifinal ocorreu com duas rodadas de antecedência, dentro de casa, na vitória contra XV de Piracicaba por 2 a 1, diante de 2.499 pagantes, na noite do último sábado (28). A trajetória na temporada 2026 ganha importância histórica, uma vez que é a primeira vez que o clube chega nessa fase da competição.

Após a vitória contra o Nhô Quim, o torneio abriu uma janela de 10 dias, tempo para o Votuporanguense, do técnico Marcus Viola, reparar a máquina alvinegra, recuperando atletas desgastados, inclusive, os que estavam sob cuidados do departamento médico ou em transição física, como é o caso do zagueiro Matheusão.

Questionado sobre a possibilidade de gestão de elenco, com testes e rodagem de jogadores visando preservar atletas ou experimentar variações táticas, Marcus Viola foi direto ao destacar a prioridade do grupo.

Segundo o treinador, o objetivo neste momento é claro: somar os pontos necessários para garantir a liderança do grupo e, consequentemente, o mando de campo na fase decisiva: “Vamos em busca da pontuação necessária para buscarmos e decidirmos em Votuporanga com a vantagem”, afirmou o comandante alvinegro.

Já o Água Santa, lanterna do Grupo 2, com apenas 2 pontos conquistados, assim como o XV de Piracicaba, vem de duas derrotas seguidas, a última delas diante de sua torcida, contra o Ituano, por 2 a 1, na tarde do sábado (28), na Arena Inamar, em Diadema. De olho na sequência da temporada, a diretoria anunciou a contratação do técnico português Ricardo Lima, que estava no Sertãozinho. Ele ocupa a vaga deixada em aberto desde a demissão do técnico Ademir Fesan, no último dia 26.

Arbitragem

Para o duelo entre CAV x Água Santa a Federação Paulista de Futebol (FPF) escalou a árbitra Marianna Nanni Batalha (33 anos), que será auxiliada por Evandro de Melo Lima e Denis Matheus Afonso Ferreira. Já Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário será o 4º árbitro, enquanto Thiago Luis Scarascati e Alberto Poletto Masseira atuarão no VAR.

Ingressos à venda para CAV x Água Santa

Os ingressos para CAV x Água Santa custam R$ 30,00 (Setor 1 – Área Coberta) e R$ 20,00 (Setor 2 – Geral e Setor Visitante) já estão disponíveis nos pontos de vendas e pela internet, por meio do Guichê Web. Confira abaixo os pontos de venda:

Scapin Celular

Polizeli Parafusos

Victors Celulares (Pacaembu e Padre Izidoro Cordeiro Paranhos)

Clínica do Pescador

Arena Plínio Marin

O duelo terá transmissão pelo Youtube Metrópoles Esportes.

Próximo compromisso

O Votuporanguense fará o fechamento da segunda fase fora de seus domínios, no dia 15 de abril, às 19h, no Estádio Municipal Dr. Novelli Júnior (Dr. Novelli Júnior), em Itu/SP, contra o Ituano.

Vale lembrar que nesta etapa da competição, os oito times que se classificaram na 1ª fase do torneio se dividem em dois grupos – cada um com quatro equipes. Os times se enfrentam em turno e returno dentro da própria chave, e os dois melhores de cada lado avançam para as semifinais, disputadas da seguinte maneira:

1º do grupo 2 x 2º do grupo 3

1º do grupo 3 x 2º do grupo 2

Quem tiver a melhor campanha na somatória das fases poderá decidir o confronto em casa e terá a vantagem do empate no placar agregado. Apenas os finalistas sobem para o Paulistão 2027.