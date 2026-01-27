Aeronave particular transporta coração de Rio Preto para transplante em Barretos

O avião, pertencente ao GRUPO FRIGOESTRELA, de Estrela D’Oeste/SP, teve uma missão importante na manhã desta terça-feira (27), dar continuidade à uma vida. A ação faz parte do projeto TransplanAR Aviação Solidária.

Um avião particular, pertencente ao GRUPO FRIGOESTRELA, de Estrela D’Oeste/SP, teve uma missão importante na manhã desta terça-feira (27.jan), dar continuidade à uma vida. A ação, que faz parte do projeto TransplanAR Aviação Solidária, transportou um coração, coletado em São José do Rio Preto/SP, para transplante em Barretos/SP.

A aeronave, modelo Beechcraft Baron G58, pousou em Rio Preto às 10h37. O órgão foi captado no Hospital de Base e seguirá para Santa Casa em Barretos, onde já será iniciado o transplante.

“Esse é o primeiro voo para salvar uma vida em 2026. Nós somos um dos primeiros parceiros desse nobre projeto que iniciou em 2024. Ao mesmo tempo que é uma responsabilidade, é um projeto que tratamos com muito orgulho, pois sabemos do impacto que ele tem na continuidade de uma vida para uma família. A empatia comunitária continuará fazendo parte da missão do nosso grupo, sempre com muito profissionalismo e dignidade com todos envolvidos nela”, disse Vadão Gomes – Fundador do GRUPO FRIGOESTRELA.

SOLIDARIEDADE

Lançado em setembro de 2024, o programa do governo estadual chamado TransplanAR Aviação Solidária é uma iniciativa que tem como finalidade agilizar e baratear os custos de transporte de órgãos para transplante, utilizando aeronaves particulares. O projeto acontece de forma totalmente gratuita, o que também pode beneficiar um maior número de pessoas, ampliando as chances de sucesso no procedimento cirúrgico. A empresa que doou o voo não tem nenhum benefício fiscal ou financeiro para fazer o transporte, que é totalmente custeado pelo dono da aeronave.

Sobre o FRIGOESTRELA

Referência no mercado de proteína animal com mais de 46 anos de atuação, o Grupo FRIGOESTRELA é detentor das marcas Estrela Alimentos e Tchê, e produz alimentos de qualidade e excelência, que vão para as mesas de famílias por todo o Brasil e mais de 60 países. Possui 10 unidades totalmente informatizadas que seguem os mais rigorosos padrões de tecnologia, higiene e segurança, estrategicamente localizadas nas regiões de São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. www.frigoestrela.com.br