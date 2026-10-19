Jorge Seba se reúne com Secretário Estadual para acompanhar projetos de desenvolvimento urbano e habitação 

Agenda em São Paulo tratou de melhorias urbanas no Pró-Povo, implantação do Programa Vida Longa e prorrogação de convênio para construção de casas populares em Simonsen.

O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba (PSD), esteve em São Paulo na última quinta-feira (15.out), acompanhado do deputado estadual eleito Danilo Campetti (Republicanos), onde se reuniu com o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Cardinale Branco. O encontro teve como pauta o acompanhamento de projetos e convênios de interesse do município nas áreas de desenvolvimento urbano e habitação.

Entre os assuntos discutidos esteve o Programa Bairro Paulista, por meio do qual Votuporanga pleiteia recursos para melhorias na praça do bairro Pró-Povo. A proposta busca contribuir para a qualificação do espaço público, ampliando as condições de uso, acessibilidade e convivência dos moradores.

Outro tema foi o Programa Vida Longa, iniciativa do Governo do Estado desenvolvida em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS). Votuporanga busca viabilizar a implantação do projeto no município, com a construção de moradias gratuitas, acessíveis e adaptadas às necessidades de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social. O modelo prevê unidades habitacionais individuais e espaços de convivência, favorecendo a autonomia, a segurança e a integração social dos moradores.

A reunião também abordou a prorrogação do convênio com a CDHU para a construção de casas populares no distrito Simonsen. O objetivo foi acompanhar o andamento dos trâmites necessários à continuidade do projeto habitacional, que integra as iniciativas voltadas à ampliação do acesso à moradia.

Para o prefeito Jorge Seba, o diálogo permanente com o Governo do Estado é fundamental para avançar nas demandas do município: “Quero destacar a atenção que o governador Tarcísio de Freitas sempre dedica a Votuporanga, acompanhando de perto as necessidades do nosso município e mantendo as portas abertas para o diálogo. Essa parceria com o Governo do Estado é fundamental para avançarmos em projetos importantes para a população. Também agradeço ao deputado eleito Danilo Campetti, que tem nos acompanhado nessa articulação, contribuindo para aproximar nossas demandas do Estado e buscar encaminhamentos para que essas iniciativas se concretizem”, afirmou.