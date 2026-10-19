Atlas: Flávio tem 51,1% dos votos válidos no 2º turno; Lula, 48,9% 

Pesquisa entrevistou 4.998 eleitores, entre os dias 13 e 18 de outubro; margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece à frente na disputa pelo Palácio do Planalto em um eventual segundo turno, com 51,1% dos votos válidos, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada em parceria com a Bloomberg nesta segunda-feira (19.out). O atual presidente Lula (PT) marca 48,9% no mesmo recorte.

Como o levantamento tem margem de erro de um ponto percentual para mais ou para menos, a simulação de votos válidos — que exclui brancos e nulos, replicando o modelo do Tribunal Superior Eleitoral — aponta para a vantagem do candidato do PL (Partido Liberal) fora da margem de tolerância estatística.

Metodologia

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 4.998 eleitores, entre os dias 13 e 18 de outubro, por meio de recrutamento digital. A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

A pesquisa foi contratada pela Bloomberg está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-02418/2026.