Gaeco e Polícia Ambiental deflagram operação para prender 25 suspeitos de falsificar agrotóxicos em SP e MG 

Além dos mandados de prisão temporária, equipes cumprem 90 ações de busca e apreensão em sete cidades paulistas e três mineiras.

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público, e a Polícia Militar Ambiental, com apoio da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, deflagraram uma operação nesta quarta-feira (10.dez) contra uma quadrilha especializada na falsificação de agrotóxicos. Foram cumpridos 25 mandados de prisão temporária e 90 mandados de busca e apreensão em sete cidades do Estado de São Paulo e em outras três de Minas Gerais.

Segundo o Gaeco, as investigações apontam que o grupo criminoso tem ramificações interestaduais e é composto por diversos núcleos especializados.

Entre os núcleos estão os de falsificação e o gráfico, além de operadores financeiros encarregados da movimentação e ocultação dos valores obtidos. Nos locais vistoriados as equipes encontraram grande quantidade de material destinado à adulteração e falsificação, incluindo embalagens, rótulos, produtos químicos e insumos diversos, demonstrando a robustez e estrutura da atividade criminosa desmantelada.

A operação teve forte assertividade, em face do aparato policial empregado, incluindo o GEPAAR (Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Áreas de Risco), e contingente do 11º BAEP e 15º BPM/I, obtendo os principais resultados operacionais:

5 laboratórios clandestinos desmantelados, sendo 2 de grande porte;

prisão de 25 pessoas;

5 carros relacionados à atividade criminosa apreendidos pela Polícia Ambiental e outros a serem contabilizados pelas outras forças de segurança;

apreensão de 4 armas de fogo;

apreensão de 2 simulacros de arma de fogo;

apreensão de aproximadamente R$ 8 mil em dinheiro;

apreensão de celulares, notebooks, pen drives e anotações alusivas;

apreensão de um papagaio galego (ameaçado de extinção);

aplicação de R$ 5 mil em multas;

apreensão de pés de maconha e entorpecentes embalados.

As ações desenvolvidas se amoldam aos serviços prestados pela Polícia Militar Ambiental e salvaguardam o meio ambiente e o agronegócio sustentável, trazendo mais segurança ao homem do campo.

A Operação Pesticida, deflagrada nesta quarta-feira, deve auxiliar nas investigações relacionadas à organização da quadrilha, destaca o Ministério Público.