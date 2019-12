João Dado inaugura CPVA e Recanto dos Focinhos nesta sexta-feira

O Centro de Proteção da Vida Animal (CPVA) “Walter Sanches Malerba” e o Recanto dos Focinhos serão inaugurados às 9h, na Estrada Municipal “Sérgio Nogueira” – VTG 342, localizada no fundo do 6º Distrito Empresarial “Valdevir Davanço”, em Votuporanga.

A área total do terreno conta com 28.750,00 m², sendo 1.642 m² de área para abrigo, sala veterinária, recepção, depósito de material de limpeza, dois sanitários, sala de ração e banho e tosa de animais, do Recanto dos Focinhos; e 60,63 m² construídos para a Casa do Zelador. O restante do terreno foi destinado para áreas de baias e 9 mil m² para a implantação da futura Clínica Veterinária em Convênio com o Governo do Estado.

O Recanto dos Focinhos será um abrigo de passagem que terá capacidade para abrigar 250 animais, sendo 200 cães, considerando o peso médio equivalente de 10 a 20 quilos, e 50 gatos adultos, podendo ocorrer eventuais ampliações mediante necessidades. No local, os animais serão acompanhados por médico veterinário e estagiários do curso de Medicina Veterinária da Unifev e receberão vacinas e vermífugos e também poderão passar pela castração e reabilitação para posterior adoção, com apoio do Castra Móvel.

O local já recebeu R$ 1,3 milhão de investimento, entre a aquisição do terreno, a construção do Recanto dos Focinhos que abrigará os animais, reforma e ampliação em infraestrutura da Estrada, galerias de águas pluviais, esgoto, guias e sarjetas, mais R$ 405 mil para aquisição e adequação do Castra Móvel, que contou com R$ 120 mil oriundos de emenda do Deputado Federal Ricardo Izar Junior.

De acordo com o Prefeito João Dado, a obra atende a Lei Complementar Municipal nº 345/2017 do Governo atual. “Nós estamos em busca de atender ao Programa de Proteção da Vida Animal criado nesta Gestão. Com isso, esperamos, em breve, receber do Governo do Estado de São Paulo a Clínica Veterinária Pública, no terreno de 9 mil m² que fica ao lado do CPVA. Toda a documentação exigida pela Secretaria de Estado da Saúde foi providenciada e estamos aguardando pela confirmação de mais esta conquista, com apoio do Deputado Carlão Pignatari, Líder do Governo João Doria na Assembleia”.