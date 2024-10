Já deu a hora?

Com o objetivo de arrematar mais clientes de Votuporanga e região, a “Delícias de

Boteco” é uma competição gastronômica que pretende impulsionar os bares e

restaurantes da cidade, principalmente na happy hour

@leidiane_vicente

Em um determinado ambiente de trabalho, o relógio marca por volta das 17h. É o

momento oportuno dos colegas começarem a debater qual o local será escolhido

para a tão esperada happy hour do dia.

Este tipo de encontro, geralmente, envolve o consumo de chopp, cerveja, drinks e

uma diversidade de petiscos para acompanhar o ritmo do bate-papo frenético pós-

expediente.

Existem lugares que proporcionam música ao vivo e promoções, entorno dos

horários de 18h e 20h. A ideia é promover um ambiente aconchegante aos clientes,

nessa ocasião de descontração.

Para a equipe do podcast PodPerguntar a boa pedida é a “Delícias de Boteco”.

Desenvolvida pelo grupo, este é o nome da primeira edição da competição de

comidas de boteco de Votuporanga. O chamado para a realização do evento veio

dos proprietários de bares e restaurantes municipais.

“É uma excelente ferramenta para promover a cidade, valorizar sua cultura

gastronômica e fortalecer a economia local, possibilitando o turismo gastronômico

no município e aumentando o fluxo de clientes”, afirma o podcaster e funcionário

público Leandro Ferreira de Oliveira.

Ele também diz que já participou de campeonatos semelhantes, em outras cidades,

e cita o estímulo que isso proporciona aos estabelecimentos de modo que possam

angariar público na happy hour votuporanguense.

Para os interessados, as inscrições da competição começam em 09 de outubro e

vão até dia 18 do mesmo mês, custando R$ 500,00. Podem se inscrever bares,

botecos, restaurantes, petiscarias e derivados.

Conforme o regulamento, cada estabelecimento deve indicar um prato específico,

seja petisco, entrada, porção ou aperitivo. Pode ser algo que já consta no cardápio

ou criado especialmente para a competição.

Na “Delícias de Boteco” serão avaliados os seguintes itens: prato (sabor e

apresentação), cerveja gelada, atendimento e higiene. De acordo com o podcaster,

o público e um grupo escolhido por patrocinadores e imprensa darão as notas (0 a

10), secretamente, por meio de um QRCode criado exclusivamente para a disputa.

A apresentação dos vencedores acontece em 03 de dezembro, às 16h, no LA Hotel Votuporanga. Os três primeiros colocados serão beneficiados com divulgações, troféus

e certificados.

Aos proprietários que já querem ir se preparando para a competição, Leandro tem

uma dica: “Usar a criatividade e aproveitar os alimentos de nossa terra”, declara

ele.

Com este evento, a equipe do podcast espera promover e enaltecer os

estabelecimentos participantes, movimentando o comércio e a economia do

município.