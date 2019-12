INTER GRACIE DE JIU JITSU – Votuporanga no pódio

Aconteceu neste último sábado em São Paulo o 14º evento Inter Gracie de Jiu Jitsu. No Ginásio do São Paulo FC. A Família Gracie é tradicionalmente conhecida em todo o mundo por criar o Brazilian Jiu Jitsu há quase cem anos. O Ryan Gracie Team existe em São Paulo há 26 anos e faz parte de cerca de 250 filiais espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Só em São Paulo são cerca de 60 filiais. Atletas de Votuporanga seguiram para a capital em conjunto com a filial de Mirassol e levaram o nome de nossa cidade ao pódio. O 14 Inter Gracie foi um sucesso com cerca de 3 mil inscritos no Ginásio do São Paulo FC. Veja a classificação dos votuporanguenses:

Ricardo Muniz 1º colocado categoria adulto faixa azul

Raphael Oliveira 3º colocado adulto faixa roxa

Matheus Oliveira “Bizuca” 1º colocado faixa marrom pesadíssimo.