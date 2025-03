Chandelly se licencia e Bozo é convocado para assumir cadeira na Câmara 

A cadeira de Chandelly Protetor (Republicanos) deve ser ocupada pelo suplente Ricardo Bozo (Republicanos) no período de 10 de março de 2025 a 31 de dezembro de 2028, uma vez que, o titular deve assumir a recém-criada Secretaria do Bem-Estar Animal.

Jorge Honorio

jorgehonoriojornalista@gmail.com

O vereador Chandelly Protetor (Republicanos) oficializou seu licenciamento do cargo de vereador no período de 10 de março de 2025 a 31 de dezembro de 2028, e deve assim, como já noticiado pelo Diário, assumir a recém-criada Secretaria de Bem-Estar Animal de Votuporanga/SP. A informação foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial do Município divulgada no final da tarde desta sexta-feira (7.mar). O documento traz ainda a convocação do suplente do Republicanos, Ricardo Bozo, para tomar posse na próxima segunda-feira (10), a partir das 18h, durante a 7ª sessão ordinária da Casa de Leis.

Conhecido por sua dedicação a causa animal, Chandelly, de 47 anos, é natural de Cardoso/SP, jornalista e radialista, foi reeleito nas eleições de 2024 para seu terceiro mandato consecutivo com 1.346 votos, sendo o segundo mais votado.

Essa não é a primeira vez que o vereador se licencia do cargo, no final da legislatura anterior, ele se afastou por 30 dias, dando espaço para o suplente Reganin. A licença ‘para tratar de motivos particulares’, conforme justificado a época, o poupou da votação do projeto que aprovou a impopular cobrança da ‘Taxa do Lixo’, votada na 46ª e última sessão de 2024. Reganin votou favorável a cobrança.

Estreante na Câmara, Ricardo Bozo (Republicanos) ou Ricardo Gonçalves dos Santos, de 41 anos, é natural de Fernandópolis/SP, e servidor público municipal de Votuporanga e especialista da área de trânsito. Nas eleições de 2024, Bozo assumiu a primeira suplência do partido após conquistar 379 votos nas urnas.

Secretaria do Bem-Estar Animal

A pasta recém-criada, se tornando o 21º posto de gestão na administração Jorge Seba (PSD) e Luiz Torrinha (PL), contando secretarias/autarquias, teve aprovação na Câmara tumultuada, uma vez que veio na esteira da criação de 27 cargos, além da nova secretaria. O assunto reverberou na sociedade votuporanguense e foi ironizada na Câmara ao ser chamada de ‘Secretaria dos Cachorros’, conforme noticiado pelo Diário.

Contudo, votaram favoráveis: Emerson Pereira (PSD), Dr. Leandro (PSD), Carlim Despachante (Republicanos), Chandelly Protetor (Republicanos), Serginho da Farmácia (PP), Marcão Braz (PP), Gaspar (MDB) e Sargento Moreno (PL).

Na contramão da iniciativa, votaram contra: Cabo Renato Abdala (PRD), Wartão (União Brasil), Natielle Gama (Podemos), Osmair Ferrari (PL), Vilmar da Farmácia (PSD) e Débora Romani (PL). Vale ressaltar que o presidente da Casa, Daniel David, só votaria em caso de empate, o que não ocorreu.

De acordo com a justificativa do projeto enviado pelo Poder Executivo: “As políticas públicas voltadas a proteção e bem-estar animal são iminentes em nosso país, assim a estrutura que já existia em nossa estrutura é organizada, neste projeto, como uma Secretaria, órgão com maior abrangência na estrutura, que o atual Departamento. Com esta nova dimensão fortaleceremos as políticas públicas para o bem-estar animal e consequentemente mitigaremos riscos à saúde pública, fatos comprovados pelo bom andamento do Programa de Castração já referendado por esta Casa de Leis”, diz trecho da iniciativa.