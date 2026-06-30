Inscrições para troca gratuita de categoria da CNH começam no dia 4 de julho

Programa Mais Motoristas oferece mudança gratuita para as categorias C, D ou E e amplia oportunidades de qualificação profissional.

Motoristas de Votuporanga que desejam ampliar as oportunidades de trabalho poderão participar do Programa Mais Motoristas, que oferece gratuitamente a mudança de categoria da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A iniciativa é promovida pelo Sest Senat, com apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

O programa custeia integralmente o processo de mudança para as categorias C, D ou E, incluindo a capacitação dos participantes e o pagamento das principais taxas exigidas.

Podem participar pessoas com 19 anos ou mais, alfabetizadas, que possuam CNH válida compatível com a categoria pretendida e não estejam com o direito de dirigir suspenso.

As inscrições estarão abertas de 4 a 14 de julho. Mulheres e pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) terão acesso antecipado ao sistema de inscrições.

Os interessados devem se inscrever pelo Sistema do Programa Mais Motoristas (SISPAC), disponível no site sispac.sestsenat.org.br

Mais informações podem ser obtidas diretamente com o Sest Senat pelo telefone (17) 3585-0993.