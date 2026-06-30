Homem é morto a facadas durante briga de bar em Valentim Gentil 

Leonardo Carvalho, de 29 anos, conhecido como “Leozão”, teria sido esfaqueado durante uma briga generalizada dentro de um bar. O suspeito do homicídio segue foragido.

Um homem de 29 anos foi assassinado na noite do último sábado (27.jun), em Valentim Gentil/SP. Leonardo Carvalho, de 29 anos, conhecido como “Leozão”, teria sido esfaqueado durante uma briga generalizada dentro de um bar.

De acordo com o apurado, ainda por motivos a serem esclarecidos pela Polícia Civil, uma confusão generalizada desencadeou um tumulto, momento em que Leonardo Carvalho teria sido atingido por uma facada em uma região vital do corpo. Ele chegou a ser socorrido rapidamente por testemunhas e levado ao Pronto-Socorro de Valentim Gentil, mas, devido à gravidade do ferimento, acabou não resistindo e o óbito foi confirmado pela equipe médica de plantão.

Logo após o ataque, equipes da Polícia Militar iniciaram patrulhamento pelas redondezas e em pontos estratégicos do município na tentativa de rastrear e capturar o autor do homicídio. Apesar dos esforços, o suspeito continuava foragido até o fechamento desta reportagem. O caso foi repassado para a Polícia Civil, que abrirá um inquérito para ouvir testemunhas, descobrir a motivação por trás do desentendimento e esclarecer todas as circunstâncias do crime.